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20. 01. 2017

Медведчук: Конфликт на Донбассе – задача Киева, а не США или Евросоюза

Урегулирование конфликта на Донбассе – приоритетная задача не США и Евросоюза, а Украины. И решать эту задачу Киев надо самому, не ожидая планов действий или указаний из Вашингтона или Брюсселя. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

По его мнению, недавнее продление американским президентом Бараком Обамой санкции против России еще не год, вряд ли станет поводом для ликования украинской власти.

"Во-первых, Дональд Трамп уже заявил, что американские санкции могут быть сняты с России в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия. А во-вторых, уходящая администрация США в лице вице-президента Джо Байдена дала понять Киеву, что Минские соглашения выполнять все равно придется", – подчеркнул Медведчук.

При этом он выразил надежду на то, что отсутствие поддержки со стороны Трампа убедит даже самых рьяных сторонников войны "до победного конца" в необходимости выполнить Минские соглашения и прекратить кровопролитие на Донбассе.

"Важно понимать: урегулирование конфликта на Донбассе ― это приоритетная задача не США, не ЕС, а Украины. А потому нам самим нужно ее решать, не ожидая каких-то планов действий или указаний из "вашингтонского или брюссельского обкомов". Причем решать необходимо здесь и сейчас", – резюмировал Медведчук.

Отметим, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что без влияния США нельзя решить конфликт между Украиной и Россией, который перерос в гибридную войну в Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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