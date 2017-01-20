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20. 01. 2017

Наезд на людей в Мельбурне: украинцев среди пострадавших нет

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в австралийском городе Мельбурн. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем Twitter в пятницу, 20 января.

"Консул Украины сообщает, что украинцы не пострадали в Мельбурне 20 января в связи с наездом автомобиля на пешеходов", – говорится в сообщении.

В свою очередь Reuters со ссылкой на представителей полиции штата Виктория сообщает, что наезд не является террористическим актом.

Сообщается, что задержанный 26-ти летний правонарушитель уже имел проблемы с законом в связи с насилием в семье и поножовщиной. Полицейским пришлось выстрелить ему в руку, чтобы остановить и вытащить из машины.

Напомним, в результате наезда авто в толпу в Мельбурне погибли три человека, еще около 20 получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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