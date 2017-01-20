Кремль о закрытии фабрики Roshen: Это суверенное решение

Фабрика украинской корпорации Roshen в Липецке работала, и решение о ее остановке принимали ее собственники. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение", – сказал Песков.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня корпорация Roshen объявила об остановке производства на кондитерской фабрике в Липецке. Сотни сотрудников будут уволены, а мощности – законсервированы. В компании объяснили это решение экономическими и политическими причинами.

Напомним, в октябре 2016 года глава корпорации Roshen Вячеслав Москалевский пожаловался, что фабрику в Липецке не удается продать из-за президента РФ Владимира Путина.

Источник: korrespondent.net