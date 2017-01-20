Кузьмин: Закрытие фабрики Roshen в Липецке – запоздалое решение

Экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин связывает решение о закрытии фабрики Roshen в российском Липецке с его заявлениями о госизмене президента Петра Порошенко. Об этом Кузьмин сказал в комментарии Стране.

"Закрытие фабрики в России – это нужное, но, к сожалению, запоздавшее решение президента. Преступление уже совершено. Три года он финансировал российскую армию. И продолжал бы это делать, если бы мое обращение в СБУ не получило такой огласки. В ответ на обвинение в финансировании президентом российской армии Порошенко решил закрыть Липецкую фабрику", – заявил Кузьмин.

Ранее Кузьмин потребовал от СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены Порошенко. Он считает, что в тот момент, когда Украина ведет войну с Россией "гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании Roshen систематически осуществляет умышленные действия в ущерб Украине".

"Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики Roshen и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия Roshen, наполняя местные бюджеты этих территорий", – заявил Кузьмин.

Напомним, 20 января Roshen заявила о закрытии своей фабрики в Липецке к апрелю 2017 года.

Источник: korrespondent.net