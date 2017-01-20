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20. 01. 2017

​Трое военных получили небоевые ранения на Донбассе - СМИ

 
Трое военных получили огнестрельные ранения 19 января в зоне АТО. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в полиции.
 
Двое военных сами ранили себя в ногу из автомата Калашникова. Один из них служит в Бахмуте (бывший Артемовск), другой - в Станице Луганской, оба военных доставлены в местные больницы.
 
В третьем случае военный был ранен из автомата Калашникова своим сослуживцем. Это произошло в селе Ключевое Великоновоселовского района. Стрелявший задержан, его жертва госпитализирована.
 
По каждому случаю начато уголовное производство по ч.1 ст.414 Уголовного кодекса.
 
Напомним, 30 декабря военный прокурор Матиос заявил о пяти небоевых потерях за день.
 
Минобороны: Небоевые потери ВСУ превысили боевые

Источник: korrespondent.net

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