Пользователи соцсетей обсуждают квитанции за коммунальные платежи, которые ранее в обществе получили название шок-платежки.

Так, пользователь Facebook Евгений Опанасенко пишет, что за отопление ему пришла квитанциях с суммой в 2,6 тысяч гривен. В совокупности за коммуналки у него вышло 4 тысяч гривен.

У другого пользователя за отопление 2-комнатной квартиры начислили 1,6 тысяч гривен, а общая сумма за коммуналку составила порядка 5 тысяч гривен.

В то же время у некоторых других суммы вышли поскромнее - тысяча гривен за однокомнатную квартиру. Впрочем, у другого пользователя сети за однокомнатную квартиру начислили почти три тысячи гривен коммуналок.

Cмотрите фотогалерею: В сети обсуждают шок-платежки за отопление

Ранее сообщалось о катастрофическом падении уровня оплаты коммуналок в Украине.

Источник: korrespondent.net