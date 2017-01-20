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20. 01. 2017

В сети обсуждают шок-платежки за отопление

Пользователи соцсетей обсуждают квитанции за коммунальные платежи, которые ранее в обществе получили название шок-платежки.
 
Так, пользователь Facebook Евгений Опанасенко пишет, что за отопление ему пришла квитанциях с суммой в 2,6 тысяч гривен. В совокупности за коммуналки у него вышло 4 тысяч гривен.
 
 
У другого пользователя за отопление 2-комнатной квартиры начислили 1,6 тысяч гривен, а общая сумма за коммуналку составила порядка 5 тысяч гривен.
 
 
В то же время у некоторых других суммы вышли поскромнее - тысяча гривен за однокомнатную квартиру. Впрочем, у другого пользователя сети за однокомнатную квартиру начислили почти три тысячи гривен коммуналок.
 

Cмотрите фотогалерею: В сети обсуждают шок-платежки за отопление

 
Ранее сообщалось о катастрофическом падении уровня оплаты коммуналок в Украине.
 

Источник: korrespondent.net

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- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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