Военная инспекция в РФ: Украина нашла нарушения

Проведенная Украиной, Канадой и Данией инспекция на территории Ростовской области России выявила нарушение этой страной Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Вблизи границы с Украиной формируется 150-ая мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Указанная информация была предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародованная дата начала формирования дивизии – 10 января 2017 года. Это противоречит информации, которую РФ предоставила государствам-участникам через официальную сеть ОБСЕ в ноябре 2016 года", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ранее Россия сама сообщала, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 Венского документа.

Кроме этого нарушен пункт 10.3.3 документа, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене данными, то она будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с начала такого увеличения.

Более детально о ходе инспекции и выявленных нарушениях Генштаб проинформирует на брифинге в ближайшее время. Также результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ.

Как сообщал Корреспондент.net, инспекторам Украины разрешили посетить части армии РФ в Ростовской области в период со 16 по 19 января. Площадь инспектированного района составляла около 16 тысяч квадратных километров.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании двух дивизий на границе с Украиной.

Источник: korrespondent.net