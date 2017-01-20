Все руководство львовской таможни отстранено

Государственная фискальная служба отстранила от выполнения служебных обязанностей все руководство Львовской таможни, сказано в сообщении ГФС.

"В четверг правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов", - сообщает пресс-служба.

"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня был задержан замначальника Львовской таможни ГФС. Его подозревают в систематическом взяточничестве.

Источник: korrespondent.net