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20. 01. 2017

Все руководство львовской таможни отстранено

Государственная фискальная служба отстранила от выполнения служебных обязанностей все руководство Львовской таможни, сказано в сообщении ГФС.

"В четверг правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов", - сообщает пресс-служба.

"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня был задержан замначальника Львовской таможни ГФС. Его подозревают в систематическом взяточничестве.

Источник: korrespondent.net

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