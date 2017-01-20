Вспышки чумы свиней зарегистрированы еще в двух областях

Еще в двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в пятницу, 20 января.

Так, гибель свиней от АЧС зафиксирована в домохозяйствах Збаража (Тернопольская область) и с. Поповка (Полтавская область). В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

Напомним, 11 января сообщалось, что АЧС зафиксирована в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

Источник: korrespondent.net