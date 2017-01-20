Лента RSS
Подписаться на ленту
20 января 2017, пятница, 18:09
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
20. 01. 2017

Вспышки чумы свиней зарегистрированы еще в двух областях

Еще в двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в пятницу, 20 января.

Так, гибель свиней от АЧС зафиксирована в домохозяйствах Збаража (Тернопольская область) и с. Поповка (Полтавская область). В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

Напомним, 11 января сообщалось, что АЧС зафиксирована в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.