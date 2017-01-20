Смертельные и пьяные. Странные инаугурации в США

Инаугурация избранного президента США для американцев является праздником и неотъемлемой частью их культуры, наследением отцов-основателей.

По этому поводу в Вашингтон приезжают около двух миллионов человек, а по всем штатам в полдень завершается рабочий день.

Церемония инаугурации в США состоит из множества элементов, однако обязательной является только одна - присяга избранного президента.

По традиции первоначально новоизбранные президент и вице-президент с супругами приезжают в Белый дом на чаепитие, где их встречают действующие президент и вице-президент также с женами.

Затем они отправляются в Капитолий лоя присяги. После этого президентский кортеж торжественно движется к Белому дому, а ушедший президент улетает на вертолете на военную базу Эндрюс.

Финалом официальной церемонии становится парад, который новый президент принимает на трибуне у Белого дома. Вечером и на следующие день в Вашингтоне устраиваются несколько приемов с балами.

Корреспондент.net решил вспомнить как формировались традиции инаугурации и самые необычные случаи.

Как зародились традиции

Первым президентом США был Джордж Вашингтон. В Федерал-холле, где в те годы заседал конгресс, он принял присягу.

Положив правую руку на Библию, он произнес слова, вписанные в конституцию: "Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов".

Также Вашингтон добавил слова "Да поможет мне Бог", которые после стали обычаем для каждого нового президента США.

Присяга Вашингтона

Он также произнес специальную речь и это, как и слова присяги, стали традицией для всех избранных президентов.

После Вашингтона президентов США был избран Томас Джефферсон. После своей второй инаугурации он на лошади отправился в Президентский особняк. Вокруг него собрались механики из соседней военно-морской верфи и под звуки музыки провели его до Белого дома. Этот случай позже стал традицией проводить парады по случаю инаугурации.

Джефферсон заложил и другую традицию - в этот день Капитолий был открыт для всех желающих. Но скаждым новым президентом таких было все больше и в итоге инаугурация заканчивалась погромами.

22-й президент США Гровер Кливленд общался с народом за его пределами, стоя за украшенной флагом трибуной. Также он провел военный парад, добавив к параду в честь инаугурации еще один элемент.

Традицию проводить бал по случаю инаугурации задал четвертый президент Джеймс Мэддисон. В последствии количество бало росло, они проводились и в других американских городах.

Смертельная инаугурация

Девятый президент США Уильям Генри Гаррисон отказался надевать во время церемонии пальто, хотя на улице было всего восемь градусов тепла. Он также не воспользовался зонтом, чтобы укрыться от ледяного дождя во время двухчасовой речи.

Затем Гаррисон посетил все три бала, организованные по случаю инаугурации, и праздновал до раннего утра. Три недели спустя он заболел воспалением легких и умер спустя ровно месяц после вступления в должность.

Примечательно, что Внук Гаррисона Бенджамин также был президентом США и во время его присяги шел ледяной дождь. Решив не повторять ошибку деда, и во время произнесения инаугурационной речи его предшественник (и впоследствии преемник) Гровер Кливленд держал над ним раскрытый зонтик.

Есть легенда, о проклятия Текумсе, которое наложил индейский вождь. Она заключается в том, что каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий.

Считается, что смерть Гаррисона послужила поводом для этой легенды.

Армия с огнеметами

Хорошая погода также не сопутствовала присяге Джемса Нокса Полка - была сильная гроза. После таких случаев решено было перенести дату инаугурации с 4 марта на 20 января. Но это не помогло, к примеру, Джону Кеннеди.

В ночь перед инаугурацией Джона Кеннеди нанесло снежный покров выше 15 сантиметров и армии США, вооружившись огнеметами, расчищала путь для традиционного парада.

Пьяный вице-президент После президента и главы государства присягу принимает его преемник по конституции, избранный вице-президент. Как правило, эта часть церемонии не привлекает особого внимания. Присяга Эндрю Джонса Но однажды все было иначе: в 1865 году Эндрю Джонсон, выдвинутый Авраамом Линкольном на пост вице-президента, очень нервничал и сильно перебрал с виски для храбрости. В итоге вышла не присяга, а пьяное бормотание. Сухой закон против празднеств Вудро Вильсон, который был в кресле президента США с 1913 по 1921 годы подписал "сухой закон", хотя ранее пытался смягчить его предписания. В день первой инаугурации, 4 марта 1913 года, по его желанию в Вашингтоне не был проведен ни один из традиционных балов. Вилсон сказал, что торжественный повод не предусматривает подобных празднеств. Конечно, на счет Трампа, не стоит этого опасаться, ведь он пообещал грандиозный праздник, нов то же время, элегантный. Нехарактерные протесты Как уже говорилось выше, инаугурация президента является национальным праздником и отмечается всеми, даже теми, кто не голосовал за избранного президента. Джорджа Макговерна, кандидата от демократов на выборах 1973 года, раскритиковали за признание в том, что он проспал инаугурацию своего победившего конкурента Ричарда Никсона. Однако со времен Билла Клинтона конфронтация усилилась. В 1997 году против него протестовали правые и праворадикальные активисты, так же как против Барака Обамы в 2009 и 2013 годах. Однако самые бурные демонстрации имели место в 2001 году. При восьми градусах мороза молодые женщины топлес протестовали против Джорджа Буша, который, по их мнению, украл победу. На улицы вышли 20 тысяч критиков Буша, девять тысяч полицейских держали их под контролем.

Источник: korrespondent.net