Взрыв в доме под Парижем: пять пострадавших

В пригороде Парижа Булонь-Бийанкур произошел взрыв в доме – пострадали пять человек, двое из которых в критическом состоянии. Взрыв произошел во второй половине пятницы, 20 января, сообщает BFM TV.

#Explosion du #Subway à Boulogne Billancourt 💥 pic.twitter.com/sEAznPE2nK — Claire (@Claire_Biz) 20 января 2017 г.

В результате взрыва два этажа здания полностью разрушены, на первом этаже находился ресторан. Три здания, находящиеся рядом, были эвакуированы. Предварительная версия взрыва – утечка газа.

Explosion a @Ville_BoulogneB pic.twitter.com/ufB76icAjN — Maxime Larcanche (@maximelarcange) 20 января 2017 г.

Напомним, недавно мощный взрыв в британском Манчестере разрушил жилой дом.

Источник: korrespondent.net