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20. 01. 2017

Наезд на людей в Мельбурне: водитель был болен

 
Полиция Мельбурна проводит расследование инцидента, когда автомобиль въехал в толпу людей. Установлено, что 26-летний мужчина страдает психическим расстройством и имеет наркотическую зависимость, сообщает The Guardian.
 
Злоумышленник получил огнестрельные ранения в ходе задержания. В результате происшествия получили травмы 24 человека.
 
По данным Business Insider, число жертв возросло до четырех человек. По предварительной информации, погибли мужчина и женщина в возрасте около 30-ти лет, девочка 10-ти лет, а личность четвертого погибшего на данный момент не установлена.
 
Ранее департамент консульской службы МИД Украины заявил,что украинцев среди пострадавших нет.
 
 

Источник: korrespondent.net

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