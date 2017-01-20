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20. 01. 2017

Зона АТО: погиб один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в пятницу, 20 января, погиб один военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Всего по состоянию на 18.00 зафиксировано 10 обстрелов, отметили в штабе. Так, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую. На луганском направлении из тех же видов вооружения были обстреляны Широкино, Сизое и Станица Луганская.

 
 

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны украинских военных за неделю погибли шесть человек, еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось, что за сутки позиции украинских военных обстреляли 37 раз.

Источник: korrespondent.net

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