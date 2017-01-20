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20. 01. 2017

Трамп принял присягу президента США

Дональд Трамп в Вашингтоне принял присягу президента США. В ходе церемонии инаугурации он произнес традиционную клятву верности народу США.

Таким образом, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, избранный коллегией выборщиков президентом США, официально стал 45 президентом Соединенных Штатов Америки.

Cмотрите фотогалерею: Трамп принял присягу президента США

"Торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что некоторых украинских нардепов не пустили в США на инаугурацию Трампа.

Инаугурация Трампа: онлайн, подробности

Источник: korrespondent.net

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