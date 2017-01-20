Замглавы ЦИК получила подарок за полмиллиона гривен

Заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная задекларировала подарок на полмиллиона гривен. Об этом свидетельствует информация в е-декларации.

Дарителем указан Сергей Маликов, который до января прошедшего года возглавлял Государственный фонд содействия местному самоуправлению, а ранее руководил партийной организацией Партии регионов в Мариуполе Донецкой области.

В декларации за 2015 год Усенко-Черная указывала, что пользуется квартирой в Киеве, владельцем которой также является Маликов, он не числится членом ее семьи.

Ранее сообщалось, что Жанна Усенко-Черная купила квартиру в Киеве 1 декабря площадью 69,4 кв. м. Стоимость жилья на дату приобретения прав составила более 3,2 млн гривен.

