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20. 01. 2017

Секретная служба США придумала Трампу псевдоним

Секретная служба США, обеспечивающая безопасность президента и первой семьи, присвоила избранному президенту Дональду Трампу псевдоним Mogul (магнат). Об этом сообщается в пятницу на сайте Share America, который создан госдепартаментом США.

Обычно все псевдонимы, которые присваивает служба, начинаются с одной и той же буквы. Трампу присвоен псевдоним Mogul, первой леди Мелании Трамп – Muse (муза), а его дочери Иванке – Marvel (чудо), говорится в статье.

СМИ также отмечает, что после инаугурации Трамп станет вторым президентом США, в честь которого была открыта звезда на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. В 1960 году свою звезду на аллее славы получил Рональд Рейган. В 2007 году Трамп удостоился этой чести за успешную работу продюсера и ведущего телевизионного реалити-шоу "Кандидат".

Инаугурация Трампа: онлайн, подробности

Напомним, инаугурация 45-го президента США Трампа начнется в 19.00 по киевскому времени 20 января в Вашингтоне. На мероприятии будет присутствовать около 100 политиков из Украины.

Источник: korrespondent.net

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