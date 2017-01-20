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20. 01. 2017

В Ровенской области маршрутка слетела в кювет: семь пострадавших

В Ровенской области в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали семь человек, которые госпитализированы. Авария произошла около 10.30 пятницы, 20 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Тараканово Дубенского района 47-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пассажиры маршрутки возвращались от источника в селе Онишковцы и ехали в Ровно.

Ранее в результате ДТП с участием маршрутки в Хмельницком пострадали семь человек.

Источник: korrespondent.net

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