В Ровенской области маршрутка слетела в кювет: семь пострадавших

В Ровенской области в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали семь человек, которые госпитализированы. Авария произошла около 10.30 пятницы, 20 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Тараканово Дубенского района 47-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пассажиры маршрутки возвращались от источника в селе Онишковцы и ехали в Ровно.

Ранее в результате ДТП с участием маршрутки в Хмельницком пострадали семь человек.

Источник: korrespondent.net