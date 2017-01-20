Британия проверит систему Минобороны по борьбе с коррупцией

По инициативе Киева британские специалисты проводят внешний аудит системы Минобороны по борьбе с коррупцией. Об этом сообщил глава ведомства Степан Полторак на брифинге в пятницу, 20 января.

Министр поблагодарил группу иностранных стратегических советников и британского генерала Ника Паркера, находящихся с визитом в Киеве, за помощь в реформировании Вооруженных сил Украины.

По его словам, подписание Украиной и Великобританией совместного заявления по вопросам развития сотрудничества в оборонной сфере подтверждает намерения оборонных ведомств продолжать сотрудничество, в частности, политический диалог, содействие в разработке концептуальных и доктринальных документов, в сфере киберзащиты, в военной разведке и т.п.

Полторак акцентировал внимание на продолжении сотрудничества в сфере учений, языковой и профессиональной подготовки.

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон объявил о продлении программы подготовки украинских военных еще на год.

Источник: korrespondent.net