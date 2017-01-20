Под завалами снега в итальянском отеле нашли 13 выживших

Спасатели обнаружили в итальянском отеле Rigopiano, на который 18 января обрушилась мощная снежная лавина, 13 выживших. По информации местных СМИ, среди выживших двое детей.

"Мы надеемся обнаружить и других выживших, потому что под снегом могут еще находиться "воздушные мешки", в которых мы нашли людей. Правда, пока мы еще не слышали каких-то новых сигналов или шумов в здании отеля", – сказал журналистам один из спасателей Финансовой гвардии Марко Бини.

Представитель национальной системы скорой помощи Италии Марио Балдзанелли заявил, что люди, погребенные лавиной под снегом, могут продержаться до пяти суток, если они не получили тяжелые травмы и не страдают серьезными заболеваниями. По его словам, в случае, если у людей, находящихся в отеле, есть доступ к воде, можно рассчитывать, что они смогут продержаться еще дольше.

Напомним, вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо на отель Rigopiano обрушилась лавина. Лавина погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

Источник: korrespondent.net