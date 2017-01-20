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20. 01. 2017

В порт Одессы впервые за десять лет зайдет британский эсминец

В 2017 года в порт Одессе зайдет британский эсминец последней разработки. Об этом заявил Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Это будет первый за последние 10 лет визит в Украину корабля Великобритании", – отметил Фэллон.

Он также подчеркнул, что Великобритания предоставляет помощь Вооруженным силам Украины.

"Великобритания остается преданной делу помощи Украине на пути к защите территориальной целостности и суверенитета. Мы будем заниматься вопросом продления санкций против Российской Федерации до момента полной реализации всех положений Минских соглашений", – заявил Фэллон.

Он также проинформировал о расширении сотрудничества между Военно-морскими силами двух государств. По его словам, речь идет, в частности, об обмене визитами высшего командования ВМС.

Ранее сообщалось, что по инициативе Киева британские специалисты проводят внешний аудит системы Минобороны по борьбе с коррупцией.

Источник: korrespondent.net

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