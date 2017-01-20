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20. 01. 2017

Порошенко поздравил Трампа

Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США.
 
"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией на пост 45-го президента США. Желаем успеха в выполнении благородных целей свободного мира", - написал он в Twitter.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.

Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world

— Петро Порошенко (@poroshenko) January 20, 2017
 
На днях Порошенко говорил, что ожидает встречи с Трампом в феврале и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддержку Украины.

Источник: korrespondent.net

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