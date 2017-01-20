Порошенко поздравил Трампа

Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США.

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией на пост 45-го президента США. Желаем успеха в выполнении благородных целей свободного мира", - написал он в Twitter.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петро Порошенко (@poroshenko) January 20, 2017

На днях Порошенко говорил, что ожидает встречи с Трампом в феврале и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддержку Украины.

Источник: korrespondent.net