В Вашингтоне арестовали корреспондента Russia Today

В Вашингтоне арестован корреспондент Russia Today, освещавший протесты против инаугурации Дональда Трампа.

Об этом репортер RT Алексей Ярошевский написал в Twitter.

Он сообщил, что его коллега арестован во время освещения протестов в центре Вашингтона. Причина ареста пока неизвестна.

Hearing that our web reporter @AlexR_DC was arrested covering riots in DC — Alexey Yaroshevsky (@Yaro_RT) January 20, 2017

Напомним, сегодня в Вашингтоне произошло столкновение между сторонниками и противниками Дональда Трампа. В драку вмешалась полиция, им пришлось применить слезоточивый газ.

Источник: korrespondent.net