В Вашингтоне арестовали корреспондента Russia Today

В Вашингтоне арестован корреспондент Russia Today, освещавший протесты против инаугурации Дональда Трампа.

Об этом репортер RT Алексей Ярошевский написал в Twitter.

Он сообщил, что его коллега арестован во время освещения протестов в центре Вашингтона. Причина ареста пока неизвестна.

Hearing that our web reporter @AlexR_DC was arrested covering riots in DC