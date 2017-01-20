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20. 01. 2017

В Вашингтоне арестовали корреспондента Russia Today

В Вашингтоне арестован корреспондент Russia Today, освещавший протесты против инаугурации Дональда Трампа.

Об этом репортер RT Алексей Ярошевский написал в Twitter.

Он сообщил, что его коллега арестован во время освещения протестов в центре Вашингтона. Причина ареста пока неизвестна.

Hearing that our web reporter @AlexR_DC was arrested covering riots in DC

— Alexey Yaroshevsky (@Yaro_RT) January 20, 2017

Напомним, сегодня в Вашингтоне произошло столкновение между сторонниками и противниками Дональда Трампа. В драку вмешалась полиция, им пришлось применить слезоточивый газ.

Источник: korrespondent.net

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