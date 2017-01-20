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20. 01. 2017

В Испании программиста из РФ подозревают в создании "банковского трояна"

Задержанного в Барселоне российского программиста Станислава Лисова подозревают в создании компьютерного вируса, с помощью которого он похищал большие объемы ценных данных. Об этом сообщила гражданская гвардия Испании в пятницу, 20 января.

Отмечается, что так называемый "банковский троян" под названием NeverQuest открывал доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений, в результате группа неизвестных лиц под руководством Лисова похитила с банковских карт крупные объемы личных и финансовых данных. Суммарный ущерб оценен в 5 млн долларов.

Расследование в отношении Лисова идет с 2014 года. Изучив серверы во Франции и Германии, которыми управлял Лисов, спецслужбы обнаружили базы данных с похищенными данными, в том числе с именами пользователей, паролями и ответами на контрольные вопросы.

Напомним, Лисова задержали в аэропорту Барселоны 19 января по запросу ФБР. 

Источник: korrespondent.net

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