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20. 01. 2017

В Турции обстреляли здание Управления безопасности

В Стамбуле неизвестные выстрелили из гранатомета в здание Управления безопасности, передает Haber Turk.

Сообщается, что инцидент произошел на Ватан-стрит. По предварительной информации, пострадавших нет. В здании выбиты окна.

Сейчас полиция пытаются идентифицировать личность стрелявшего. Развернута крупномасштабная операция по поиску и задержанию злоумышленников.

На днях в Турции прогремел взрыв, в результате которого погибли трое полицейских.

Источник: korrespondent.net

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