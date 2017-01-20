Трамп: США больше не будут обогощать другие страны

США много лет обогащали и защищали другие государства, однако теперь это в прошлом, заявил американский президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.

"Много десятилетий мы давали деньги иностранным промышленностям, а не американцам, субсидии другим странам, позволив прийти в упадок нашим военным силам. Мы защищали границы других стран и не защищали свою собственную границу", - сказал он.

"Мы потратили триллионы долларов за рубеж в то время, когда инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезла за горизонтом", - добавил президент США.

Трамп пообещал, что теперь это в прошлом.

"Но это в прошлом. А сейчас мы ожидаем и смотрим только в будущее", - подчеркнул глава американского государства.

В то же время американский президент отметил, что США хотят установить хорошие отношения с другими странами мира.

"Мы хотим установить хорошие отношения с другими странами мира. Но так мы делаем, понимая, что право каждой нации - заботиться, прежде всего, о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому, но пусть он сияет как пример", - заявил он.

Ранее Корреспондент.net разбирался, как меняется риторика Трампа.

Фоторепортаж с инаугурации Трампа: принятие присяги

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Источник: korrespondent.net