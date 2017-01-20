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20. 01. 2017

На Николаевщине погиб солдат-срочник

В Николаевской области на полигоне Широкий лан погиб солдат срочной службы, сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг".

"Вследствие нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло сегодня около 16.30.

При этом в ведомстве не уточнили, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.

"Командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия", - отметили в пресс-центре.

В прошлом месяце в Житомирской области на учениях взорвалась мина, в результате чего пострадали двое военных. В том же месяце на полигоне возле Львова нашли тело солдата.

Источник: korrespondent.net

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