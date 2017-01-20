Американский президент Дональд Трамп после инаугурации подписал первые указы, передает CNN.

Глава американского государства назначал генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны. Трамп также выбрал кандидатуры для Сената и утвердил национальный день патриотизма.

Кроме того, на сайте Белого дома появилась программа новой администрации США.

В ней Белый дом пообещал освободить американцев от "зависимости от нефти других стран", победить "Исламское государство", а также восстановить американские военные силы и развить дипломатический потенциал страны.

Команда Трампа также подтвердила свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства.

Отметим, в свой речи Трамп заявил, что США больше не будут обогащать другие страны.

Онлайн-трансляция инаугурации Трампа

Фоторепортаж с инаугурации Трампа: принятие присяги

Cмотрите фотогалерею: Трамп подписал первые указы на посту президента

Источник: korrespondent.net