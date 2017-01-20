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20. 01. 2017

Трамп подписал первые указы на посту президента

Американский президент Дональд Трамп после инаугурации подписал первые указы, передает CNN.

Глава американского государства назначал генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны. Трамп также выбрал кандидатуры для Сената и утвердил национальный день патриотизма.

Кроме того, на сайте Белого дома появилась программа новой администрации США.

В ней Белый дом пообещал освободить американцев от "зависимости от нефти других стран", победить "Исламское государство", а также восстановить американские военные силы и развить дипломатический потенциал страны.

Команда Трампа также подтвердила свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства.

Отметим, в свой речи Трамп заявил, что США больше не будут обогащать другие страны.

Онлайн-трансляция инаугурации Трампа

Фоторепортаж с инаугурации Трампа: принятие присяги

Cмотрите фотогалерею: Трамп подписал первые указы на посту президента

Источник: korrespondent.net

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