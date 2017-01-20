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20. 01. 2017

Новый президент Гамбии заявил об урегулировании кризиса

Новый президент Гамбии Адама Барроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в стране.

Как сказано в его Twitter, правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме согласился уйти в отставку по итогам переговоров.

Напомним, отказ Джамме покинуть свой пост послужил поводом для начала военной интервенции в Гамбию из соседнего Сенегала, где сейчас находится Барроу. Однако в пятницу утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры.

Источник: korrespondent.net

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