Новый президент Гамбии заявил об урегулировании кризиса

Новый президент Гамбии Адама Барроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в стране.

Как сказано в его Twitter, правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме согласился уйти в отставку по итогам переговоров.

Напомним, отказ Джамме покинуть свой пост послужил поводом для начала военной интервенции в Гамбию из соседнего Сенегала, где сейчас находится Барроу. Однако в пятницу утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры.

Источник: korrespondent.net