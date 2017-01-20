Суд разрешил заочное следствие по делу Януковича

Печерский районный суд Киева разрешил осуществление заочного досудебного расследования в уголовном деле по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает УНН.

Сегодня Янукович пожаловался в суд на ГПУ, заявив, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены "незаконно". Он отметил, что не получил никакой информации по сути обвинений в преступлений, в которых его подозревают.

Во время заседания прокурор Руслан Кравченко, обосновывая ходатайство ГПУ, отметил, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда, чтобы избежать уголовной ответственности.

В свою очередь, адвокат Виталий Сердюк отметил, что ходатайство прокуратуры является немотивированным, необоснованным ни одним доказательством.

"Ходатайство построено только на тот момент на необходимости быстрого отвлечения внимания общественности от допроса Виктора Януковича, который мы провели в Святошинском суде", - сказал он.

Также защитник обратил внимание суда на то, "что ни один из указанных свидетелей не предоставил и не указал на Виктора Януковича как на лицо, совершившее преступление".

Отметим, сегодня этот же суд отказал Януковичу в выездном заседании в России.

А вчера сообщалось, что Януковича могут объявить в международный розыск.

Источник: korrespondent.net