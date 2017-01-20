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20. 01. 2017

Турция изменила позицию по отставке Асада

Турция больше не будет настаивать не том, чтобы мирное урегулирование в Сирии происходило без участия президента Башара Аль-Асада.

Об этом заявил вице-премьер Мехмет Шимшек Турции, передает Reuters.

"Мы считаем, что в страданиях сирийского народа, несомненно, виноват Асад. Но мы должны быть прагматичными и реалистичным. Факты на земле резко изменились, так что Турция больше не может настаивать на урегулировании без Асада, это нереально", - отметил вице-премьер.

Отметим, в прошлом месяце сообщалось, что Турция считает невозможным мир в Сирии при Асаде.

Кроме того, осенью турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью в Сирии смещение Асада. Впрочем, уже через несколько дней он отказался от этих слов.

Источник: korrespondent.net

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