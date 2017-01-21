Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2017, суббота, 01:44
+2°C
Завтра 0°C
+2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
21. 01. 2017

RIP USA: Мемы на инаугурацию Трампа в США

"Штатов больше нет" - на американском и европейском континентах пользователи соцсетей постят грустные фото, ироничные мемы и карикатуры на инаугурацию Трампа 20 января.

 Инаугурация: западные карикатуры

Рунет и Уанет также не остался равнодушным.

 Во время инаугурации... (фото - Naumik/Twitter)

Впрочем, за инаугурацией следят по всему миру, хотя во многих странах сейчас уже ночь.

Например, в Пакистане во время присяги Трампа было 12 ночи:

 Пакистан, присяга Трампа (фото: ЕРА/UPG)

Американцы троллят Меланью Трамп, которая держала две Библии, на которых присягнул Трамп (Библию Линкольна и Библию матери Трампа). Проводят палаллели с другими фото Меланьи:


Присяга Трампа на двух Библиях (фото: соцсети)
 

Cмотрите фотогалерею: RIP USA: Мемы на инаугурацию Трампа в США

Напомним, гимн США во время инаугурации Трампа спела певица с украинскими корнями Джеки Иванко. Петр Порошенко, который пребывает на форуме в Давосе, поздравил Трампа в Twittere сразу после инаугурации.

Торжества по случаю инаугурации в разгаре - в 2 часа ночи по киевскому времени начнется бал, празднования будут и весь завтрашний день. Также завтра состоится молитвенный завтрак, на котором будет около сотни украинских народных депутатов и бизнесменов.

Онлайн-трансляция инаугурации здесь

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.