"Штатов больше нет" - на американском и европейском континентах пользователи соцсетей постят грустные фото, ироничные мемы и карикатуры на инаугурацию Трампа 20 января.

Инаугурация: западные карикатуры

Рунет и Уанет также не остался равнодушным.

Во время инаугурации... (фото - Naumik/Twitter)

Впрочем, за инаугурацией следят по всему миру, хотя во многих странах сейчас уже ночь.

Например, в Пакистане во время присяги Трампа было 12 ночи:

Пакистан, присяга Трампа (фото: ЕРА/UPG)

Американцы троллят Меланью Трамп, которая держала две Библии, на которых присягнул Трамп (Библию Линкольна и Библию матери Трампа). Проводят палаллели с другими фото Меланьи:



Присяга Трампа на двух Библиях (фото: соцсети) Cмотрите фотогалерею: RIP USA: Мемы на инаугурацию Трампа в США

Напомним, гимн США во время инаугурации Трампа спела певица с украинскими корнями Джеки Иванко. Петр Порошенко, который пребывает на форуме в Давосе, поздравил Трампа в Twittere сразу после инаугурации.

Торжества по случаю инаугурации в разгаре - в 2 часа ночи по киевскому времени начнется бал, празднования будут и весь завтрашний день. Также завтра состоится молитвенный завтрак, на котором будет около сотни украинских народных депутатов и бизнесменов.

Онлайн-трансляция инаугурации здесь

Источник: korrespondent.net