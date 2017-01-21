Кабмин: Решения по Укрзализныце будут приниматься коллективно

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко сообщил в Facebook, что все решения по ПАО Укрзализныця будут приниматься правительством коллективно, а Министерство экономического развития и торговли будет только готовить проекты таких решений.

"Отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом. На Минэкономразвития возложены только полномочия по подготовке проектов таких решений", − заявил Саенко.

Министр также отметил, что Кабмин, согласно действующему законодательству, был раньше и остается органом, который управляет корпоративными правами государства относительно Укрзализныци, просто ранее часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабмином Министерству инфраструктуры, а своим решением в среду Кабмин только отозвал эти делегированные функции.

По его мнению, изменения в устав компании "однозначно повысят прозрачность в ее работе".

Как сообщал Корреспондент.net , Кабмин утвердил новый устав ПАО Укрзализныця, которым лишил Мининфраструктуры права управлять компанией.

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Источник: korrespondent.net