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21. 01. 2017

Кабмин: Решения по Укрзализныце будут приниматься коллективно

 
Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко сообщил в Facebook, что все решения по ПАО Укрзализныця будут приниматься правительством коллективно, а Министерство экономического развития и торговли будет только готовить проекты таких решений.
 
"Отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом. На Минэкономразвития возложены только полномочия по подготовке проектов таких решений", − заявил Саенко.
 
 
Министр также отметил, что Кабмин, согласно действующему законодательству, был раньше и остается органом, который управляет корпоративными правами государства относительно Укрзализныци, просто ранее часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабмином Министерству инфраструктуры, а своим решением в среду Кабмин только отозвал эти делегированные функции.
 
По его мнению, изменения в устав компании "однозначно повысят прозрачность в ее работе".
 
Как сообщал Корреспондент.net, Кабмин утвердил новый устав ПАО Укрзализныця, которым лишил Мининфраструктуры права управлять компанией.
 
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Источник: korrespondent.net

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