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21. 01. 2017

Трамп устроил овацию супругам Клинтон

 
Президент США Дональд Трамп призвал участников инаугурационного обеда в Конгрессе стоя аплодировать своей сопернице на выборах Хиллари Клинтон и ее супругу, экс-президенту США Биллу Клинтону, передает РИА Новости.
 
"Я хочу сказать кое-что, я был очень польщен, когда узнал, что экс-президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон придут сегодня, я бы хотел, чтобы вы все встали (чтобы аплодировать им)", − сказал Трамп, выступая на инаугурационном обеде в Конгрессе.
 
Овации продолжались около 30 секунд, после чего президент сказал: "честно, мне нечего добавить, потому что я очень уважаю этих двух людей".
 
Как сообщал Корреспондент.net, Трамп принял присягу президента в Вашингтоне − он произнес традиционную клятву верности народу США.
 
В своей инаугурационной речи он заявил, что США много лет обогащали и защищали другие государства, однако теперь это в прошлом.
 
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Источник: korrespondent.net

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