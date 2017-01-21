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21. 01. 2017

В полиции поддержали флешмоб ради воинов АТО

 
Все управления патрульной полиции Украины поддержали воинов АТО, исполнив условия флешмоба #22PushupChallenge, сообщается на странице патрульной полиции в Facebook
 
Акцию #22PushupChallenge начали в Украине в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром.
 
 
В полиции рассказали, что эту эстафету начали в США, после того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет о самоубийствах среди американских ветеранов.
 
Выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно совершают самоубийства. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, был введен флешмоб, условием которого стало 22 отжимания в течение 22 дней.
 
Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков отметил, что все 28 управлений патрульной полиции выполняют эстафету, чтобы гражданское население не забывало воинов, вернувшихся из зоны боевых действий на Востоке Украины.
 
"Их нужно помнить. Им нужно помогать. Их необходимо поддерживать во всем", − заявил Жуков.
 
На странице патрульной полиции обнародованы видео с полицейскими, которые выполняют условия флешмоба. Корреспондент.net публикует некоторые из них.
 
 
 
 
Ранее сообщалось, что по городам Украины прокатились песенные флешмобы, во время которых на железнодорожных вокзалах люди исполняли старые советские песни.
 
Пограничники приняли участие в "манекен-флешмобе"

Источник: korrespondent.net

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