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21. 01. 2017

США потребовали у Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна

 
Правительство США потребовало от властей Южной Кореи арестовать брата бывшего генсека ООН Пан Ги Муна по делу о коррупции, передает Reuters.
 
Отмечается, что США также намерены потребовать его экстрадиции.
 
Как сообщал Корреспондент.net, власти США предъявили обвинения брату и племяннику Пан Ги Муна по делу о взяточничестве.
 
Племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.
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Источник: korrespondent.net

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