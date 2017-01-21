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21. 01. 2017

Протесты против Трампа: более 200 человек арестованы

 
Около 217 человек задержаны в Вашингтоне во время беспорядков в связи с инаугурацией президента США Дональда Трампа, сообщил шеф местной полиции Питер Ньюсем, передает РИА Новости.
 
Шесть сотрудников полиции получили ранения в стычках с активистами.
 
Протестующие и полиция несколько раз сталкивались в течении дня. Демонстранты разбивали электронные витрины и автомобили, а полиция в спецобмундировании реагировала на их действия.
 
В частности, были подожжены несколько машин, в том числе черный лимузин и телевизионный грузовик. 
 
Полиция также применяла перечный газ и шумовые гранаты неподалеку от Белого дома.
 
 
Колонна противников Трампа подошла вечером 20 января к Белому дому. В колонне около 200-300 человек, они держали плакаты и скандировали лозунги в знак протеста против Трампа.
 
Напомним, 20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа.
 
Накануне в Нью-Йорке проходила массовая акция протеста против избранного президента США.
 
В США митингующий против Трампа пытался сжечь себя 

Источник: korrespondent.net

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