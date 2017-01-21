Протесты против Трампа: более 200 человек арестованы

Около 217 человек задержаны в Вашингтоне во время беспорядков в связи с инаугурацией президента США Дональда Трампа, сообщил шеф местной полиции Питер Ньюсем, передает РИА Новости.

Шесть сотрудников полиции получили ранения в стычках с активистами.

Протестующие и полиция несколько раз сталкивались в течении дня. Демонстранты разбивали электронные витрины и автомобили, а полиция в спецобмундировании реагировала на их действия.

В частности, были подожжены несколько машин, в том числе черный лимузин и телевизионный грузовик. Полиция также применяла перечный газ и шумовые гранаты неподалеку от Белого дома.

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Колонна противников Трампа подошла вечером 20 января к Белому дому. В колонне около 200-300 человек, они держали плакаты и скандировали лозунги в знак протеста против Трампа.

Напомним, 20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа.

Накануне в Нью-Йорке проходила массовая акция протеста против избранного президента США.

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Источник: korrespondent.net