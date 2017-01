Звезда Трансформеров объявил забастовку после инаугурации Трампа

Известный американский актер Шайа ЛаБаф объявил четырехлетнюю забастовку после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Hill.

В его так называемом "арт-проекте" может принять участие любой человек.

Всем желающим предлагается произнести слова "Он не разделит нас" (He will not divide us) любое количество раз перед камерой, которая установлена перед Музеем движущегося изображения в Нью-Йорке.

Актер Джейден Смит стартовал в проекте, произнося эту фразу в течение более трех часов. ЛаБаф разместил в Тwitter фотографию Смита перед камерой. https://t.co/7y83TPB4d1

NOW LIVE



Museum of the Moving Image, New York pic.twitter.com/uhaqLufjo2 — Shia LaBeouf (@thecampaignbook) 20 января 2017 г.

Как сообщается на сайте проекта, видео будет транслироваться непрерывно в режиме онлайн на протяжении всего президентства Трампа.

"Таким способом, мантра "Он не разделит нас" действует в качестве демонстрации сопротивления или настойчивости, оппозиции или оптимизма, которая руководствуется духом каждого участника и общества", − говорится в сообщении. ЛаБаф − американский актер, известный по главным ролям в таких фильмах, как "Нимфоманка", "Паранойя", "Трансформеры" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Ранее он отметился проведением различных перформансов. Ранее сообщалось, что около 217 человек задержаны в ходе протестов против Трампа. Накануне мужчина в знак протеста против избрания Трампа президентом пытался поджечь себя в Вашингтоне.

Источник: korrespondent.net