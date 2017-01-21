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21. 01. 2017

Посол Украины в США общался с Трампом

 
Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый после инаугурации Дональда Трампа сообщил, что два дня назад воспользовался возможностью поговорить с новым президентом об отношениях с Украиной, и разговор состоялся в позитивном ключе, передает Укринформ.
 
"Я воспользовался возможностью кратко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не остался вне его внимания", − рассказал Чалый журналистам и уточнил, что разговор состоялся два дня назад, во время прединаугурационных мероприятий.
 
"Я не могу рассказать о сути этого разговора, но могу сказать, что до этого состоялось очень позитивное общение президента Украины и новоизбранного президента Трампа. Мой разговор был в развитие этого диалога", − отметил дипломат.
 
По мнению Чалого, ключевая задача для Украины сейчас – обеспечение прямого контакта на высшем уровне. 
 
Он информировал, что Посольство уже передало подготовленный Украиной перечень вопросов, "по которым мы хотели бы развивать сотрудничество в сферах наших общих интересов, в том числе из того, что мы можем предложить Соединенным Штатам".
 
Чалый также акцентировал внимание на том, что на инаугурационных мероприятиях в пятницу он имел возможность говорить со многими ключевыми фигурами из новой администрации Белого дома.
 
Дипломат подчеркнул, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Трампа, а Украина сохраняет двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США.
 
Ранее Чалый объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко не едет на инаугурацию Трампа.
 
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Источник: korrespondent.net

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