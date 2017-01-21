С сайта Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообщества

С официального сайте Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообщества, сообщает The Daily Beast.

Кроме того, с сайта исчез раздел об изменении климата.

По данным издания, разделы пропали сразу после инаугурации президента Дональда Трампа. Отмечается, что эти темы были важными в политике бывшего президента Барака Обамы.

Одновременно были обновлены все остальные разделы на сайте, хотя в целом его структура и стиль остались прежними. Большинство разделов пока не содержат никакой информации, но опубликованы сведения о Трампе и вице-президенте Майке Пенсе, а также их супругах.

На месте раздела про ЛГБТ-сообщество опубликован энергетический план Трампа.

Напомним, 20 января Трамп официально стал 45-м президентом США.

Трамп подписал первые указы на посту президента

Источник: korrespondent.net