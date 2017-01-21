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21. 01. 2017

С сайта Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообщества

 
С официального сайте Белого дома удалили раздел о правах ЛГБТ-сообщества, сообщает The Daily Beast.
 
Кроме того, с сайта исчез раздел об изменении климата.
 
По данным издания, разделы пропали сразу после инаугурации президента Дональда Трампа. Отмечается, что эти темы были важными в политике бывшего президента Барака Обамы.
 
Одновременно были обновлены все остальные разделы на сайте, хотя в целом его структура и стиль остались прежними. Большинство разделов пока не содержат никакой информации, но опубликованы сведения о Трампе и вице-президенте Майке Пенсе, а также их супругах.
 
На месте раздела про ЛГБТ-сообщество опубликован энергетический план Трампа.
 
Напомним, 20 января Трамп официально стал 45-м президентом США.
 
Трамп подписал первые указы на посту президента

Источник: korrespondent.net

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