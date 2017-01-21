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21. 01. 2017

Депутаты просят НАПК проверить отдых Ляшко

 
Народные депутаты Украины из разных фракций обратились в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) относительно проведения проверки поездки народного депутата Олега Ляшко в Таиланд, которую он совершил в начале года, передает пресс-служба агентства.
 
По мнению нардепов, лидер Радикальной партии не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законом срок информацию о существенных изменениях в имущественном положении, принимая во внимание расходы, связанные с отдыхом.
 
В депутатском обращении речь идет об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенных нардепом Олегом Ляшко и его спутником. 
 
Подчеркивается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тысяч гривен депутат был обязан в 10-дневной срок с момента их покупки в письменном виде уведомить об этом НАПК с дальнейшим внесением этой информации в Реестр деклараций.
 
По состоянию на 13 января 2017 года уведомление о соответствующих существенных изменениях в имущественном положении Ляшко отсутствует, что может свидетельствовать о нарушении закона Украины "О предупреждении коррупции", отмечают депутаты в обращении.
 
Ранее сообщалось, что 21 ноября, когда в Украине отмечался День достоинства и свободы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко отдыхал в Чехии с семьей.
 
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Источник: korrespondent.net

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