Экс-президент Гамбии добровольно покидает пост

Экс-президент Гамбии Яйя Джамме подтвердил, что добровольно решил покинуть свой пост, сообщает AFP.

"Сегодня я, находясь в здравом уме, принял решение отказаться от звания лидера этой великой нации и выражаю бесконечную благодарность всем гамбийцам", − цитирует агентство заявление Джамме, сделанное в эфире местного телеканала.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. По итогам голосования победил кандидат от оппозиции Адама Бэрроу, однако Джамме не признал результаты выборов и отказался уйти в отставку.

За день до истечения президентского срока он ввел в стране режим чрезвычайного положения.

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Источник: korrespondent.net