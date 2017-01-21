В США утвердили кандидатуры главы Пентагона и министра нацбезопасности

Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Джон Келли принесли присягу США 20 января вечером, сообщает РИА Новости.

Вице-президент США Майк Пенс принял эти клятвы, тем самым официально утвердив назначение.

Ранее американский сенат утвердил их кандидатуры ,через несколько часов после инаугурации президента США Дональда Трампа.

За Келли проголосовали 88 сенаторов, против 11.

За Мэттиса также проголосовало большинство сенаторов. Вскоре после инаугурации Трамп подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост главы Пентагона.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством должность министра обороны США гражданская. Ее может занимать бывший военный, но не ранее, чем через семь лет после выхода в отставку. Генерал Мэттис вышел в отставку только в 2013 году, в связи с чем и потребовалось специальное разрешение сената, подтвержденное президентом страны.

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Источник: korrespondent.net