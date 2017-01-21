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21. 01. 2017

Трамп частично остановил реформу Обамы

 
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения, предполагающий "снижение регулирования" в ожидании отмены Obamacare, передает Reuters.
 
Отмечается, что конгресс США примет дальнейшее решение о реформе.
 
Также Белый дом в ближайшее время разошлет меморандум министерствам с целью заморозить дальнейшее введение новых правил по регулированию экономики, в соответствии с предвыборными обещаниями Трампа.
 
Президент США и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную уходящим президентом Бараком Обамой реформу.
 
Ранее сообщалось, что избранный вице-президент США Майкл Пенс заявил, что республиканцы близки к тому, чтобы окончательно заменить реформу медицинского страхования Obamacare.
 
Также отмена реформы Обамы была объявлена "первым делом Трампа" в Овальном кабинете до конца первого дня его работы.

Источник: korrespondent.net

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