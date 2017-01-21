Трамп частично остановил реформу Обамы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе здравоохранения, предполагающий "снижение регулирования" в ожидании отмены Obamacare, передает Reuters.

Отмечается, что конгресс США примет дальнейшее решение о реформе.

Также Белый дом в ближайшее время разошлет меморандум министерствам с целью заморозить дальнейшее введение новых правил по регулированию экономики, в соответствии с предвыборными обещаниями Трампа.

Президент США и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную уходящим президентом Бараком Обамой реформу.

Ранее сообщалось, что избранный вице-президент США Майкл Пенс заявил, что республиканцы близки к тому, чтобы окончательно заменить реформу медицинского страхования Obamacare.

Также отмена реформы Обамы была объявлена "первым делом Трампа" в Овальном кабинете до конца первого дня его работы.

Источник: korrespondent.net