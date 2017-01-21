Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления

Турецкий парламент в ночь на 21 января, одобрил конституционную реформу, предложенную президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает DW.

В стране будет введена президентская система правления. Однако реформа должна быть утверждена на общенародном референдуме, который, как планируется, состоится в конце марта или начале апреля 2017 года.

За предложенный Эрдоганом пакет реформ, сформулированный в 18 статьях, проголосовали 339 депутатов, 142 выступили против.

Обсуждение проекта реформы длилось две недели и сопровождалось спорами и столкновениями в парламенте.

Исполнение пунктов конституционной реформы должно быть окончательно завершено к 2019 году.

Согласно проекту, у президента Турции существенно прибавляется власти. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров, при этом должность премьер-министра упраздняется. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Количество допустимых президентских сроков останется прежним − два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.

Ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил изменения в Конституцию страны в первом чтении.

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Источник: korrespondent.net