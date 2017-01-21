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21. 01. 2017

Итоги 20.01: Инаугурация Трампа, конец Roshen в РФ

 
Трамп официально стал президентом США
 
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал стал 45 президентом Соединенных Штатов Америки.
 
В своей инаугурационной речи он заявил, что США много лет обогащали и защищали другие государства.
 
"Мы потратили триллионы долларов за рубеж в то время, когда инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезла за горизонтом", – сказал президент США и пообещал, что теперь это в прошлом.
 
"Но это в прошлом. А сейчас мы ожидаем и смотрим только в будущее", – подчеркнул он.
 
После инаугурации Трамп подписал первые указы. Он назначил генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны, выбрал кандидатуры для Сената и утвердил национальный день патриотизма.
 
Кроме того, на сайте Белого дома появилась программа новой администрации США.
 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Трампа с вступлением в должность президента США и пожелал ему успеха в выполнении благородных целей свободного мира.
 

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.

Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world

— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.
 
Подробнее об инаугурации президента США читайте на Корреспондент.net.
 
Верховная Рада закрылась до февраля
 
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании 20 января объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва. 
 
Заявление было сделано  в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".
 
Согласно утвержденному календарному плану работы ВР на шестую сессию следующее заседание парламента состоится 7 февраля.
 
Roshen остановил работу фабрики в Липецке
 
Корпорация Roshen приняла решение остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике.
 
"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", – говорится в заявлении на сайте компании.
 
Отмечается, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного производства, сделал продажу предприятия невозможной.
 
В ближайшее время в Липецкий центр занятости будет подано Уведомление о массовом сокращении работников.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фабрика могла бы и дальше работать, а ее остановка – суверенное решение собственников.
 
Губернатор Липецкой области Олег Королев сообщил, что в покупке фабрики Roshen заинтересованы несколько потенциальных инвесторов и допустил перезапуск ее работы.
 
Во время военной инспекции в России нашли нарушения
 
Инспекция Украины, Канады и Даниы на территории Ростовской области выявила нарушения Россией Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. 
 
В Генштабе ВСУ сообщили, что возле границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих, а это противоречит информации, которую РФ предоставила государствам-участникам через официальную сеть ОБСЕ в ноябре 2016 года.
 
Более детально о инспекции и выявленных нарушениях Генштаб проинформирует на брифинге в ближайшее время. 
 
Суд завершил первые слушания по "долгу Януковича"
 
Высокий суд Лондона завершил первые слушания по иску России к Украине о долге по евробондам на 3 миллиарда долларов, посвященные ходатайству российской стороны об ускоренном рассмотрении иска, и вынесет вердикт в течение одного-трех месяцев.
 
Янукович пожаловался в суд на ГПУ
 
В Печерский районный суд Киева пришло письмо от экс-президента Виктора Януковича с жалобой, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены "незаконно". 
 
"Заявляю, что на сегодняшний день я не получил никакой информации по сути обвинений в преступлений, в которых меня подозревают, в том числе и сообщении о подозрении ни от Генеральной прокуратуры Украины, ни от Генеральной прокуратуры РФ, ни от других госорганов Украины или России", − сказано в письме.
 
Экс-президент просит провести с ним повторно все необходимые следственные действия по месту его нынешнего пребывания.
 
Отметим, что Печерский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента в выездном судебном заседании в России для допроса Виктора Януковича и разрешил осуществление заочного досудебного расследования в уголовном деле по подозрению бывшего президента в государственной измене.

Источник: korrespondent.net

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