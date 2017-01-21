Итоги 20.01: Инаугурация Трампа, конец Roshen в РФ

Трамп официально стал президентом США

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал стал 45 президентом Соединенных Штатов Америки.

В своей инаугурационной речи он заявил, что США много лет обогащали и защищали другие государства.

"Мы потратили триллионы долларов за рубеж в то время, когда инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезла за горизонтом", – сказал президент США и пообещал, что теперь это в прошлом.

"Но это в прошлом. А сейчас мы ожидаем и смотрим только в будущее", – подчеркнул он.

После инаугурации Трамп подписал первые указы. Он назначил генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны, выбрал кандидатуры для Сената и утвердил национальный день патриотизма.

Кроме того, на сайте Белого дома появилась программа новой администрации США.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Трампа с вступлением в должность президента США и пожелал ему успеха в выполнении благородных целей свободного мира.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.

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Верховная Рада закрылась до февраля

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании 20 января объявил закрытой пятую сессию восьмого созыва.

Заявление было сделано в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".

Согласно утвержденному календарному плану работы ВР на шестую сессию следующее заседание парламента состоится 7 февраля.

Roshen остановил работу фабрики в Липецке

Корпорация Roshen приняла решение остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", – говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного производства, сделал продажу предприятия невозможной.

В ближайшее время в Липецкий центр занятости будет подано Уведомление о массовом сокращении работников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фабрика могла бы и дальше работать, а ее остановка – суверенное решение собственников.

Губернатор Липецкой области Олег Королев сообщил, что в покупке фабрики Roshen заинтересованы несколько потенциальных инвесторов и допустил перезапуск ее работы.

Во время военной инспекции в России нашли нарушения

Инспекция Украины, Канады и Даниы на территории Ростовской области выявила нарушения Россией Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В Генштабе ВСУ сообщили, что возле границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих, а это противоречит информации, которую РФ предоставила государствам-участникам через официальную сеть ОБСЕ в ноябре 2016 года.

Более детально о инспекции и выявленных нарушениях Генштаб проинформирует на брифинге в ближайшее время.

Суд завершил первые слушания по "долгу Януковича"

Высокий суд Лондона завершил первые слушания по иску России к Украине о долге по евробондам на 3 миллиарда долларов, посвященные ходатайству российской стороны об ускоренном рассмотрении иска, и вынесет вердикт в течение одного-трех месяцев.

Янукович пожаловался в суд на ГПУ

В Печерский районный суд Киева пришло письмо от экс-президента Виктора Януковича с жалобой, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены "незаконно".

"Заявляю, что на сегодняшний день я не получил никакой информации по сути обвинений в преступлений, в которых меня подозревают, в том числе и сообщении о подозрении ни от Генеральной прокуратуры Украины, ни от Генеральной прокуратуры РФ, ни от других госорганов Украины или России", − сказано в письме.

Экс-президент просит провести с ним повторно все необходимые следственные действия по месту его нынешнего пребывания.

Отметим, что Печерский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента в выездном судебном заседании в России для допроса Виктора Януковича и разрешил осуществление заочного досудебного расследования в уголовном деле по подозрению бывшего президента в государственной измене.

Источник: korrespondent.net