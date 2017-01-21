Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2017, суббота, 09:13
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
21. 01. 2017

В зоне АТО 25 обстрелов, один погибший – штаб

За прошедшие сутки, 20 декабря, подразделения сепаратистов 25 раз открывали огонь по позициям бойцов ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, передает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики вели огонь по Широкино, Павлополю, Талаковке и Гнутово из гранатометов и стрелкового оружия, по Тарамчуку – из БМП, по Новотроицкому вел огонь снайпер.

На донецком направлении применялись минометы калибра 82 мм по окрестностям Новоселовки Второй, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке и Зайцево.

На луганском направлении из этих же видов оружия обстреливалась Новозвановка, Сизое и Станица Луганская.

В свою очередь донецкие сепаратисты заявили, что ВСУ якобы обстреляли их позиции за неделю почти 4,5 тысяч раз и под огонь попали 33 населенных пункта.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне ВСУ зафиксировали 19 обстрелов противника. Трое военных получили небоевые ранения на Донбассе.

А в ДНР заявили о сокращении обстрелов – до 71 с 682 накануне. Такую ситуацию сепаратисты пояснили прибытием на Донбасс заместителя главы ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.