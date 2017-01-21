В зоне АТО 25 обстрелов, один погибший – штаб

За прошедшие сутки, 20 декабря, подразделения сепаратистов 25 раз открывали огонь по позициям бойцов ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, передает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики вели огонь по Широкино, Павлополю, Талаковке и Гнутово из гранатометов и стрелкового оружия, по Тарамчуку – из БМП, по Новотроицкому вел огонь снайпер.

На донецком направлении применялись минометы калибра 82 мм по окрестностям Новоселовки Второй, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке и Зайцево.

На луганском направлении из этих же видов оружия обстреливалась Новозвановка, Сизое и Станица Луганская.

В свою очередь донецкие сепаратисты заявили, что ВСУ якобы обстреляли их позиции за неделю почти 4,5 тысяч раз и под огонь попали 33 населенных пункта.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне ВСУ зафиксировали 19 обстрелов противника. Трое военных получили небоевые ранения на Донбассе.

А в ДНР заявили о сокращении обстрелов – до 71 с 682 накануне. Такую ситуацию сепаратисты пояснили прибытием на Донбасс заместителя главы ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Источник: korrespondent.net