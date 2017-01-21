В Вашингтоне протестующие разбили автомобиль Ларри Кинга

Известный американский телеведущий Ларри Кинг сообщил, что противники нового президента США Дональда Трампа разбили окна его автомобиля в Вашингтоне. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Протестующие в Вашингтоне разбили окна моего автомобиля, взятого напрокат, а также окна многих других автомобилей. Я работал в студии и со мной все хорошо, но мой водитель немного напуган", – написал Кинг.

Protestors in DC smashed the windows of my hired SUV & many other cars. I was working in-studio & am ok, but my driver is a bit rattled. — Larry King (@kingsthings) 20 января 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 января, в день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне произошли столкновения между его противниками и полицией. Были арестованы более 200 человек. Шесть сотрудников полиции получили ранения.

Накануне в Нью-Йорке проходила массовая акция протеста против нового президента США.

Источник: korrespondent.net