Новый глава Пентагона: США усилят свои союзы

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал усердно работать, усилить альянсы с союзниками Америки и разумно тратить деньги на оборону страны. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

"Вы представляете Америку, которая стремится к общему благу; Америку, которая никогда полностью не удовлетворена в защите своих свобод; и Америку, которая остается устойчивым маяком надежды для всего человечества", – сказал Мэттис в адрес своих подчиненных.

Он отметил, что действия Пентагона будут направлены на то, чтобы "наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем".

"С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы", – говорится в заявлении главы Пентагона.

Мэттис пообещал "стараться изо всех сил" на новой должности.

"Мы обязаны извлекать полную стоимость из каждого доллара налогоплательщиков, тратящегося на оборону, добиваясь доверия со стороны Конгресса и американского народа", – резюмировал он.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Джеймс Мэттис принес присягу на верность народу США. Американский сенат утвердил его кандидатуру через несколько часов после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Джеймсу Мэттису 66 лет. С 1969 года он служил в морской пехоте, дослужился до звания четырехзвездного генерала. В армиии он получил прозвище "Бешеный пес".

Источник: korrespondent.net