В Японии на энергоблок АЭС упал строительный кран

На западе Японии строительный кран упал на второй энергоблок АЭС Такахама и бассейн с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), сообщил оператор станции компания Kansai Electric Power.

Строительный кран, который используется в ремонтных работах на станции, упал от сильного ветра. Длина его стрелы составляет 112 метров.

Кран повредил часть внешней стены и крыши помещения, в котором находится бассейн с ОЯТ. Однако при этом внутрь бассейна никакие детали и фрагменты не упали. В бассейне на охлаждении находятся 259 сборок с ОЯТ.

Первому и второму реакторам АЭС более 40 лет, летом прошлого года государственный регулятор по атомной энергии Японии признал возможным продолжение их работы при условии реконструкции и соблюдения новых стандартов безопасности. Строительные работы должны закончиться в 2020 году.

Как сообал Корреспондент.net, на этой неделе в Украине на Южно-Украинской АЭС аварийно отключили третий энергоблок для устранения возникших проблем. Уже на следующий день блок был подключен к энергосистеме.

Источник: korrespondent.net