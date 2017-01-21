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21. 01. 2017

В Италии разбился автобус с детьми: семь погибших

По меньшей мере семь человек погибли и десятки ранены в результате крупного ДТП в провинции Верона на севере Италии, сообщает Sputnik.

Автобус возвращался из Франции в Венгрию через территорию Италии. Он врезался в столб и загорелся. В автобусе находились около 40 человек, большинство из которых – подростки. За рулем находился гражданин Франции.

По информации издания, число жертв может возрасти.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Индии попал в аварию автобус со школьниками. Тогда сообщалось о гибели десятков детей.

Источник: korrespondent.net

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